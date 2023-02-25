شاهد الصور الأولى من مسلسل ”أسيل” بطولة ثراء جبيل وباسل الزارو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 11:23 مساءً - أطلقت شركة "ايما لاين" الصور الأولى من كواليس مسلسل "أسيل" المكون من 15 حلقة والذى يتواصل تصويره حالياً في محافظة الفيوم، حيث تم الانتهاء من جزء كبير في أحداث العمل تمهيداً لعرضه خلال الأيام القليلة المقبلة على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية ليكون آخر أعمال الأوف سيزون قبل شهر رمضان .

مسلسل "أسيل" من بطولة ثراء جبيل، باسل الزارو، أحمد سلطان، سلوى محمد علي، إلهام عبد البديع، بدرية طلبة، إسراء رخا، أحمد بلال، ملك بدوي، حسن العدل، ياسر صادق وعدد آخر من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف محمد جلال، وإخراج معتز حسام، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعى ويطرح أكثر من قضية.

ويسجل "أسيل" ثالث مسلسلات "إيما لاين"بعدما قدمت مسلسلى "سوشيال" من 15 حلقة بطولة أحمد زاهر، ميرنا نور الدين، جيهان خليل عابد عنانى، عبد العزيز مخيون، اسلام حافظ، فرح الزاهد، و"دوبامين" بطولة ريم مصطفى، محمد كيلانى، باسل الزارو، بسنت شوقى، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، مروان يونس، وضيف الشرف أحمد بلال والعملين من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز وتم عرضهما على قنوات المتحدة للخدمات الاعلامية.

يذكر أن ثراء جبيل تشارك فى دراما رمضان المقبل بمسلسلى "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة ومى عز الدين وفتحى عبد الوهاب وأحمد صلاح حسنى وإخراج حسين المنباوى، و"تحت الوصاية" بطولة منى زكى دياب، أحمد صلاح حسنى، نهى عابدين، مها نصار وإخراج محمد شاكر خضير، فيما كان آخر أعمال باسل الزارو مسلسل "دوبامين" الذى تم عرضه فى شهر أكتوبر الماضى.