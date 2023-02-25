تكريم الفنان الراحل ياسين غالب في ختام معرض(للفن ضوء)اختتم فناني اليمن يوم الخميس مشاركتهم في معرض "للفن ضوء" الذي نظمه المنتدى العربي للفنون واحتضنته قاعة "صلاح طاهر" بدار الأوبرا في العاصمة المصرية القاهرة.

المعرض الذي افتتح مساء السبت 18 فبراير واستمر 5 أيام برعاية مؤسسة "لايت فور ميديا"، تضمن أعمال فنية متنوعة لأكثر من 70 فنان يمني شملت الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي والزخرفة، عكست في مجملها ثقافة وتاريخ اليمن وأظهرت الصورة الجميلة للإنسان والطبيعة اليمنية.

وفي حفل الاختتام الذي الفنان عبدالباسط عبسي وعدد من الشخصيات الرسمية والفنية، تم تكريم الفنان الراحل ياسين غالب بدرع المعرض.

وعبر رئيس المنتدى العربي للفنون "المنسق العام للمعرض" عن ارتياحه للنجاح الذي حققه المعرض الذي شهد إقبالاً وحضوراً مميزاً من قبل محبي الفن في المتواجدين في القاهرة.

وأشار المحمدي إلى أن المعرض جذب زواراً من عدة جاليات عربية من مختلف الفئات العمرية، وهو الأمر الذي أكد أن الفن لغة عالمية تتجاوز حدود المكان والزمان.

كما حظي المعرض الذي مثل تظاهرة يمنية فنية فريدة بتغطية إعلامية واسعة، وتم تغطيته من قبل قنوات ومواقع وصحف يمنية وعربية كثيرة باعتباره حدثاً هاماً فرض حضور اليمن في ساحات ومسارح الفن والثقافة العربية.

