نسرين طافش تخطف قلوب جمهورها بالترنج

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 07:26 مساءً - خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار فى صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت نسرين طافش داخل منزلها تستعرض جمالها ورشاقتها بإطلالة رياضية جذابة، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وعلي جانب آخر علقت الفنانة نسرين طافش على تجربة زواجها الأخيرة وطلاقها لأول مرة من خلال حلولها ضيفة فى أحد البرامج عبر يوتيوب.

وأكدت أنه لا يوجد طلاق هين، لكن الحياة تجارب لنتعلم ونعاود التجربة، وكلنا في بداية أي علاقة يكون لدينا آمال وتوقعات ونوايا جميلة، وبعدها يظهر إن كان هناك تفاهم أم لا.

وتشارك نسرين طافش، بفيلمها الجديد "أخى فوق الشجرة" بطولة النجم رامز جلال، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

من ناحية أخرى، تنتظر نسرين طافش، عرض فيلم "فى القلب" الذى انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالى، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.