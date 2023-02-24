اتفرج- انت الان تتابع خبر عاجل| حبس سعد لمجرد 6 سنوات بسبب فتاة فرنسية.. التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أفادت التقارير الصحفية الفرنسية والأجنبية، أن محكمة جنايات باريس، قد أصدرت حكمها اليوم الجمعة، بحبس سعد لمجرد 6 سنوات، في قضية الاعتداء على الفتاة الفرنسية لورا بريول.

ماذا حدث في جلسة سعد لمجرد الأخيرة؟نشر برنامج ET بالعربي، مقطع فيديو قصير، حسابها على الانستجرام، التي يظهر فيها الفنان سعد لمجرد وهو يمسك يد زوجته غيثة العلاكي، خلال جلسة محاكمته يوم الإثنين الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس، بقضية اتهامه باغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول.

ما هي تفاصيل قضية الاغتصاب لسعد لمجرد؟

ترجع القضية إلى 26 من أكتوبر 2016، وتم حبسه بسجن فلوري بباريس، بعد أن اتهمته الفرنسية لورا بريول، باغتصابها في محل إقامته بفندق الماريوت بشارع شانزليزيه في العاصمة باريس، قبيل أيام من موعد حفلته هناك في ذلك الوقت، ولا تزال القضية منظورة في المحكمة، بعد قرابة 7 أعوام من بدايتها.

إلا أن تقرير الطب الشرعي الفرنسي، برأ المطرب المغربي من تهمة اغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول، في الوقت الذي أظهرت فيه كاميرات المراقبة في الفندق دليل براءته.

فيما ذكر موقع rue20 المغربي، في تقريرها المنشور في أبريل 2017، أن المحامي الفرنسي اريك ديبون مرويتي، محام المطرب المغربي سعد لمجرد، أكد أنه تم إطلاق سراح “لمجرد” في القضية المتهم فيها باغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول.

وأكد المحامي أن القضاء الفرنسي اشترط مكوث سعد لمجرد في باريس، ووضع سوار اليكتروني لتتبع تحركاته لضمان عدم مغادرته العاصمة الفرنسية، بعدها أقام “سعد” في الشقة التي استأجرها والديه له.

ثم سُجن سعد لمجرد عام 2018 لفترة وجيزة بعدما وُجهت له تهمة اغتصاب شابة أخرى في فرنسا أيضا،ومن المقرر أن تستمر محاكمته في باريس حتى الجمعة.