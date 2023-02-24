اتفرج- انت الان تتابع خبر تغييرات بالجملة على مسلسلات رمضان 2023.. نكشف عنها لجميع المشاهدين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت العديد من الجهات التي تنتج الكثير من مسلسلات رمضان 2023 باللجوء إلى تقديم الكثير من التغييرات الطارئة على كل التغييرات الطارئة على كل الأعمال التي يقومون بإنتاجها، وأيضاً يخوضها الكثير من الفنانين ومن المقرر عرضها في دراما رمضان لهذا العام.

ولجأت الناحية المنتجة لمسلسلل ألف حمد الله على السلامة بطولة يسرا إلى تغيير أسم المسلسل، وأصبح بشكل نهائي “ألف حمد لله على السلامة”، وهذا بعد بدء تصويره الذي جاء باسم مبدئي عنوانه “حمد لله ع السلامة”.

وغيرت أيضاً الجهة المنتجة لمسلسل الفنانة دنيا سمير غانم أسم العمل وأصبح بشكل نهائي “جت سليمة” بدلاً من أسمه المبدئي “صراع الفصول”، وهو بطولة محمد سلام وبيومي فؤاد وهالة فاخر ومن المقرر عرضه في رمضان 2023.

وأصدرت الجهة المنتجة لمسلسل الفنانة نيللي كريم قرار بتغيير أسم المسلسل وأصبح “عملة نادرة” أسمها النهائي للعمل بعدما كان اسمه في بداية التصوير “العين بالعين”، وهو مسلسل صعيدي تغير اسمه قبل أيام قليلة من عرضه في رمضان 2023.