اتفرج- انت الان تتابع خبر سبب وفاة الفنان شادى زيدان .. تقارير صحفية تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من عشاق الفن ومتابعي أخبار الفنانين داخل جمهورية مصر العربية على مدار الساعات القليلة الماضية من اليوم الجمعة الموافق 22 فبراير 2023، عبر المحرك الذي أعد خصيصاً لذلك حول سبب وفاة الفنان شادى زيدان.وأعلن صباح اليوم عن وفاة الفنان السوري الجنسية شادى زيدان شقيق الفنان أيمن زيدان، أثناء تواجده في المستشفي القريب من بيته وذلك بعد دخوله في غيبوبة لمدة ما تقرب من 9 أيام.

سبب وفاة الفنان شادى زيدان: