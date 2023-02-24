اتفرج- انت الان تتابع خبر ماذا قالت نسرين طافش لتصدر السوشيال ميديا : شوف رسالتها للمطلقات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تسأل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا، حول ماذا قالت نسرين طافش الفنانة السورية، خاصة بعد تصدرها محرك البحث الشهير جوجل خلال الساعات القليلة من اليوم الجمعة الموافق 24 فبراير 2023.وأدلت الفنانة السورية مجموعة التصريحات خلال استضافتها مع نايلة على “بودكاست مع نايلة”، حيث كشفت عن الكثير من التفاصيل حول أسباب طلاقها من زوجها السباق الطبيب المصري شريف الشرقاوي، بالإضافة إلي أنها قامت بتقديم مجموعة من النصائح إلي السيدات.

ماذا قالت نسرين طافش:

وقالت الفنانة السورية : ما حدث بين وبين زوجي هو أمر طبيعي يمكن أن يحدث بين أي اثنين في الحياة، أنا وزوجي السابق كأي اثنين تزوجا، إما أن يتفاهما أو ينفصلا، مضيفة أنه يجب على السيدات المطلقات علينا الابتعاد عن نظرة المجتمع للمطلقات، المجتمع ليس بيده سعادتي أو حزني، و لتجاوز هذه التجربة عليك أن تتقبل في البداية أن الحياة تجارب.



