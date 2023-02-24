اتفرج - انت الان تتابع خبر قناة تنقل مسلسل الكبير أوي 7.. هتبقوا على موعد مع الضحك والكوميدية في رمضان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث جميع المشاهدين عن قناة تنقل مسلسل الكبير أوي 7، وذلك لأنه من المسلسلات الكوميدية الذي يحب متابعتها ومشاهدتها الجميع في شهر رمضان المبارك 2023، وهو بطولة الفنان أحمد مكي والفناة رحمة أحمد وغيرهم الكثير من الفنانين.

مسلسل الكبير أوي 7

ويعرض الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي على قناة أون الفضائية، ونشر من خلال موقع التواصل الاجتماعي وصورة خاصة بـ أحمد مكي وفيها شخصيته بالعمل، وأعلن الفنان هشام إسماعيل عن بدء تصوير الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي استعداداً ليتم عرضه في رمضان القادم.

وأكد هشام إسماعيل في أحد التصريحات الصحفية، قائلاً “بصور حالياً مسلسل الكبير أوى وبتمني يعجب الجمهور وبشارك في رمضان بمسلسل “جميلة” بطولة ريهام حجاج وبجسد دور محامى شرير والمسلسل بيناقش قضية الصراع على الميراث”، وهو من المسلسلات الاجتماعية الكوميدية وتدور قصته في واحدة من القرى الصعيدية حول عنده قرية المزاريطة وتزوج من امرأة اجنبية وأحداثها تدور بشكل كوميدي مميز.