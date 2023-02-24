اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. لاميتا فرنجية تستعرض انوثتها ومفاتنها بالتايجر المفتوح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة اللبنانية الجميلة لاميتا فرنجية​، بنشر صور لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .

وظهرت لاميتا فرنجية خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، مرتدية جاكت من التايجر المفتوح بالكامل وملابس سوداء من الجلد اسفل منه ، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جمال عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها، معلقة قائلة معطف لهذه الليلة من @ nevo.lb استراحة @ canaryclubdxb.

وعلق جمهورها على الصور مثل ملكة جمال ميو بيليسيما – بعض الوقت أشعر أنني أحب أكل