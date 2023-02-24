اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. منة فضالي على السرير هذا الرجل بقميص النوم الأحمر الناري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الفيديوهات الصوروظهرت منة فضالي في أحد مشاهد مسلسل جعفر العمدة الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان الكريم القادم ، مرتدية قميص نوم من اللون الأحمر الناريوالمكشوف من منطقة الصدر وهي بجوار الفنان محمد رمضان بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه، مما جعلها إطلالة مميزة.

وعلقت على الصورة قائلة “جعفر و نرجس بعد فوز الأهلي على المريخ السوداني”