اتفرج- انت الان تتابع خبر بعد فضيحة شهر العسل نسرين طافش تفجّر الصدمة بتفاصيل طلاقها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حلّت الفنانة نسرين طافش ضيفة على برنامج "Podcast with Nayla" عبر منصّة يوتيوب، وتحدثت خلال الحلقة، عن الكثير من المواضيع حول حياتها الفنية والشخصية، كقصة طلاقها السريع من الطبيب المصري، وأسبابه.

وكشفت طافش ان طلاقها من الدكتور شريف الشرقاوي، تم بسبب عدم التفاهم الذي كان عقبة في حياتها.

وأشارت النجمة، إلى أن تجربة طلاقها لم تكن هينة عليها، لأن في بداية أي علاقة يكون لديى الإنسان آمال وتوقعات ونوايا جميلة، ثم يقف عدم التفاهم عقبة أمام استمرار هذه العلاقة، لكن الحياة تجارب يتعلم منها الجميع، بحسب تعبيرها.

وخلال حديثها، قدمت نسرين طافش نصائح للسيدات، لتجاوز العلاقات الفاشلة، بأن لا تعطي الأمور أكبر من حجمها، وتجاوز عقبة الانفصال إلى حياة جديدة، والابتعاد عن الخوف من مواجهة مشاعرهن السلبية، حيث يحق لهن البكاء والضعف، والاعتراف بأنهن بحاجة لمساعدة.

كما نصحت السيدات بالابتعاد عن نظرة المجتمع للمطلقات، لأن الله وحدة من يحق له محاسبتنا لا المجتمع، قائلة: "إن كان ربي حلل الطلاق هل أرد على متخلفين يرددون أنه حرام؟.

يذكر ان نسرين طافش كانت قد أثارت جدلا واسعا بفيديوهات حميمية نشرتها برفقة زوجها من شهر العسل، الا ان العلاقة لم تدم طويلا، وتم الإنفصال بعد أشهر قليلة من الزواج.