اتفرج- انت الان تتابع خبر هل انفصلت عنه؟ حلا شيحة تحذف صورها مع معز مسعود وتظهر دون حجاب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة حلا شيحة، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها الأخير خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ 43.حيث نشرت “حلا” من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عدة صور لها، ظهرت فيها دون حجاب، منهم صورة مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وكتبت على إحدى الصور التعليق التالي: “بعيد ميلادي 23-2-23، سأكون أتممت 43 عاما، 43 عاما على هذه الأرض”.

كما حذفت الفنانة حلا شيحة من حسابها على موقع إنستجرام، الصور التي تجمعها بزوجها المفكر والداعية معز مسعود، مما زاد من التكهنات حول انفصالها عنه.

فيلم حلا شيحة

يُذكر أن آخر عمل فني قدمته الفنانة حلا شيحة بعد عودتها من الاعتزال، هو فيلم “مش أنا”، والذي شاركها بطولته الفنان تامر حسني.

وقد أعلنت حلا شيحة تبرأها من هذا الفيلم، بعد الكليب الذي تم طرحه والذي يحتوي على مشاهدها مع تامر حسني في الفيلم، إذ أبدت انزعاجها الشديد لطرح الكليب في شهر ذي الحجة، متضمنًا مشاهدها التي وعدها تامر حسني بحذفها.