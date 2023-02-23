اتفرج- انت الان تتابع خبر أصالة وهاني فرحات يعرضون لهجوم السوشيال ميديا.. التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة أصالة وهاني فرحات، قائمة الترند في مصر والوطن العربي، خلال الساعات القليلة الماضية، لتعرضهم لحملة شرسة من جانب السوشيال ميديا بعد إعادة انتشار فيديو قديم لأصالة وهى تحرج الموسيقار هاني فرحات.

أثار فيديو أصالة وهاني فرحات، حالة من الجدل الواسع فى الساعات الماضية، والذى يظهر إحراجها للموسيقار هانى فرحات فى إحدى الحفلات بالأوبرا التى جمعت بينهما.

وتسبب الفيديو القديم تعرض أصالة إلى هجوم شرس من جانب الجمهور الذى وجه لها عديد من العبارات السلبية واصفين ما فعلته بأنه نوعا من الاستهزاء وعدم التقدير للموسيقى هانى فرحات ، وقال البعض الآخر أنه قلة ذوق منها واستظراف.

ما هي حقيقة فيديو أصالة وهاني فرحات؟

قام رواد السوشيال ميديا، بالبحث عن حقيقة فيديو أصالة وهاني فرحات، وتبين أن الفيديو الذى تم تداوله من حفل قديم ولم تكن تقصد فيه الأغانى أو الإحراج للموسيقار هانى فرحات، وإنها احتفت به أكثر من مرة خلال الحفل بينما فى المقطع المتداول كانت ترغب فى رد الجميل إلى الموسيقار خالد فؤاد، الذى ساندها فى بدايتها وكان بجوارها باستمرار والذى حرص أيضا على حضور الحفل.

سجائر أصالة تثير الجدل

تسبب فيديو مسرب عبر موقع التواصل الاجتماعي للمطربة أصالة ضمن كواليس برنامج “سعودى أيدول” وكانت أصالة تدخن “الفيب” في الكواليس في وقت الاستراحة.