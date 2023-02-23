اتفرج- انت الان تتابع خبر مصممة تستفز الناس.. هجوم جديدة على ابنة عمرو دياب بعد صورة غرفة النوم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرضت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، لهجوم جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الصور الأخيرة التي نشرتها وأثارت بها حالة من الجدل.حيث نشرت “جنا” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عدة صور جديدة، التقطتها لنفسها من داخل غرفة النوم، ظهرت بها مرتدية بدي كاشفًا لمنطقة الصدر والبطن.

وقد أثارت تلك الصور استياء العديد من المتابعين، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (ونعم التربيه يا عمر ، بابا لابس حلق في ودنه طبيعي بنته تكون كدا)، (ذنوب عالفاضي والله يا جانا)، (معاهم فلوس الدنيا وزوقهم ف اللبس زفت ماشاء الله).

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب تورتة

يُذكر أن منذ 10 أيام، أثارت جنا عمرو دياب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها مع إحدى صديقاتها من أمام كعكة عيد ميلاد.

وقد ظهرت الكعكة في الصورة وعليها رسم إباحي، وهو ما رآه الكثير لا يتوافق مع ديانة ابنة عمرو دياب، وأن والدها فنان عربي ومصري.