اتفرج- انت الان تتابع خبر أول تعليق من مسلم على قرار نقابة الموسيقيين بإيقافه عن الغناء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - علق مغني المهرجانات مسلم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على القرار الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية بإيقافه عن الغناء ومنع المنشآت والفنادق من التعامل معه.وكتب مسلم من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” قصة قصيرة جاء فيها: ” إن شاء الله ملتزم بكل مواعيدي مع نقابة المهن الموسيقية، هي بيتي ودار الأمان ليا، ومتلزم بأي قرارات تصدر من النقابة، وإن شاء الله كل اللي جاي خير، ومفيش أي مشاكل وأنا تحت طاعة القانون.

نقابة المهن الموسيقية تقرر إيقاف مسلم عن الغناء

يُذكر أن نقابة المهن الموسيقية، كانت قد أصدرت بيانًا رسميًا أعلنت خلاله قرار إيقاف مغني المهرجانات مسلم عن الغناء، ومنع المنشآت السياحية والفنادق والمولات والكافيهات من التعامل معه، لعدم التزامه بحضور التحقيق الذي حددت النقابة موعده سابقًا.

وجاء في بيان النقابة أن مسلم لم يمثل أمام لجنة التحقيق، لاستكمال التحقيق في الشكوى التي قدمها ضده المنتج سلطان الشن، فيما يخص العقد الذي تم توقيعه معه.