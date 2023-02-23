اتفرج- انت الان تتابع خبر ماجدة أليموس تكشف حقيقة زواجها من وائل كفوري بعد فراق 19 عامًا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - علقت المغربية ماجدة أليموس، على حقيقة الأنباء المتداولة خلال الأيام الأخيرة، عن زواجها من الفنان اللبناني وائل كفوري، بعد فراق استمر لمدة 19 عامًا.وكتبت ماجدة أليموس من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام: “كل مانشر خلال اليومين الماضيين عن علاقة تجمعني بالفنان وائل كفوري، وعن زواجنا،عار تماما من الصحة”.

وتابعت:”وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالمغرب، تجاه كل شخص ساهم بنشر صوري على أي منصة كانت”.

زواج وائل كفوري مدنيًا

يُذكر أن مصدر مقرب من الفنان وائل كفوري، نفى في تصريحات صحفية كل ما تردد عن زواج الفنان وائل كفوري زواجًا مدنيًا في قبرص من المغربية ماجدة أليموس، والتي كانت تربطه بها قصة حب منذ 19 عامًا، ولكن اختلاف الديانة حال دون تكليلها بالزواج.

ويعود سبب انتشار تلك الشائعة التي أطلقتها مجلة الجرس اللبنانية، إلى حضور المغربية ماجدة أليموس الحفلات الغنائية الأخيرة التي أحياها الفنان وائل كفوري.