اتفرج- انت الان تتابع خبر مخرجة فيلم “تاج” لـ تامر حسني تكشف أسرار انسحاب مي عمر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أوضحت المخرجة سارة توفيق، تفاصيل اعتذار أكثر من ممثلة عن القيام ببطولة فيلم تاج، مع الفنان تامر حسني، خاصة بعد اعتذار هنا الزاهد ثم مي عمرحيث نشرت “سارة” من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا قالت فيه: “ردا على عناوين بعض الصحافة اللي تستخدم مصطلحات غلط عن قصد أو غير قصد واجب عليا التوضيح وطبعاً شكراً لكل الصحافة المحترمة اللي بتسعى في نقل الحقيقة، وبتتواصل مع الأفراد المعنية للتأكد من صحة الخبر”.

وأضافت: “مفيش فنانه اعتذرت عن فيلم تاج، لأن بالعقل كل اللي تم ترشيحهم يتمنوا فرصة العمل مع أهم نجم عربي، والنجم نَفسه ساهم في تقديمهم للجماهير، بالإضافة إلى أن محدش في النجمات كتب كده عنده، المهم الحقيقه اللي بتتكتب في العلن بمنتهى الشجاعة، كلهم نجمات محترمات بينما في ظروف خاصة أدت إلى اتفاق النجوم على أعمال تجمعهم لاحقاً “.

مخرجة فيلم تامر حسني: عندنا شروط لاختيار جميع الأبطال

وتابعت: “فيلم النجم تامر حسني معروف كل عام انه الفيلم العربي الوحيد الذي يتم توزيعه عالمياً، والحمدلله وهذا الفيلم تحديداً له مواصفات خاصة، كونه أول مرة ينفذ في مصر والوطن العربي فا بالتأكيد هو فرصه عظيمه وإضافه كبيره لتاريخ كل من يعمل بالصناعة في أي مجال، وبالتأكيد أنا كمخرجة وشركة سينرچي و TH production و sky limit ، والنجم أكيد هيكون عندنا شروط معينة وطريقة معينة في اختيار جميع الأبطال، وطاقم العمل كله وحين عدم توافرها أكيد مش هنشتغل”

واختتمت: “فقط هنشتغل مع اللي المواصفات تنطبق عليه وده شيء طبيعي في الصناعة بشكل عام ولا يقلل من أي أحد بالإضافة إلى أن جميعنا أصحاب، و حبايب ونحترم بعض كامل الاحترام معلش طولت عليكم شكراً جزيلاً”

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