اتفرج- انت الان تتابع خبر خطوبة ماريتا الحلاني من شخصية معروفة تشعل الوسط الفني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عبر حسابها في انستغرام، أعلنت النجمة اللبنانية ماريتا الحلّاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، عن ارتباطها رسمياً بمدير الانتاج في "أنغامي" كميل أبي خليل.

ونشرت ماريتا البالغة من العمر 26 عاما، فيديو ومجموعة صور وثّقت فيها لحظة تقدّم كميل بطلب الزواج، وهو جاثي على ركبتيه، أثناء تواجدهما في العاصمة الفرنسية باريس، وصورة أخرى وهي ترتدي الخاتم وتحمل باقة ورود، وعلقت عليها: "لقد قلت: نعم إلى حبّ حياتي".

انهالت التعليقات على الصور التي نشرتها الحلاني، وتلقت التهاني والمباركات من أصدقائها في الوسط الفنّيّ، منهم الفنان طلال مارديني، والفنانة كارن وازن وعدد من المشاهير، بالإضافة إلى جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، آملين لها حياة سعيدة برفقة شريك حياتها.

وشارك عاصي الحلاني عبر حسابه، مقطع فيديو للحظة تقدّم كميل بطلب الزواج من ابنته، وعلق عليها بقلب أحمر، وتمنى لعما السعادة.

وبدورها هنأت كوليت، والدة ماريتا، ابنتها وعبرت عن فرحتها من خلال صورة نشرتها للعروسين علقت عليها قائلة: "مبروك، سعيدة لأجلكما".

وعلى صعيد آخر، كانت ماريتا الحلاني، ق طرحت خلال الفترة الماضية، أغنيتها الجديدة " عالم تاني" على طريقة الفيديو كليب، والتي لاقت انتشارا واسعا، كما طرحت أغنية "شو إلا معنى"التي نالت اعجاب الجمهور.