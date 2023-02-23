اتفرج- انت الان تتابع خبر محمد رمضان يهرب من فندق في الرياض حافي القدمين والسبب؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشر الفنان المصري محمد رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام، ظهر فيه وهو يهرب حافي القديمن، من احدى فنادق العاصمة السعودية الرياض، أثناء تلقيه رسالة إنذار بإخلاء المبنى.

ووثق رمضان في الفيديو، تلقيه رسالة الإخلاء عبر الإذاعة الداخلية للفندق، للتوجه لأقرب مخرج، وعدم استخدام المصاعد، ليبدأ بالركض بالبيجامة، وهو حافي القدمين، ويدخن سيجارة.

ولاحقا، قام الفنان المصري بنشر توضيح عبر حسابه في انستغرام، لما حدث، مؤكدا ان ذلك كان مجرد اختبار لنزلاء الفندق، حتى يتعلموا طريقة استخدام سلم الطوارئ، في حالة حدوث زلزال أو هزة أرضية لا قدر الله، وأنهى تعليقه بتقديم الشكر للفندق وإدارته على حسن استقبالهم له.

وعلى صعيد آخر، يواصل محمد رمضان تصوير مشاهده بدور جعفر، في مسلسله الجديد جعفر العمدة، الذي سيعرض في رمضان المقبل.

وتدور أحداث المسلسل في حي السيدة زينب، ويجسد رمضان في العمل، شخصية صاحب شركة مقاولات تدعى "العمدة جروب"، ويكون متزوجا من أكثر من سيدة، كما يتم تسليط الضوء على معاناته بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عاما.