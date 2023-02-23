اتفرج- انت الان تتابع خبر كريم فهمي: مفاجأة في آخر حلقة من مسلسل أزمة منتصف العمر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرص الفنان كريم فهمي، على تقديم الشكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأسرة مسلسل أزمة منتصف العمر، وللجمهور المتابع، بالتزامن مع الحلقة الأخيرة من المسلسل المقرر عرضها اليوم.وكتب كريم فهمي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا جاء فيه: “النهارده أخر حلقة من مسلسل أزمة منتصف العمر، رحلة طويلة مع كريم العدل سواء كتابة أو تحضير للشخصية اللي بشكره على كل حاجة”.

وتابع: “شكراً لأحمد عادل على القصة، رحلة طويلة مع النجوم الأبطال اللي بشكرهم واحد واحد بجد بقولهم أني بحبهم جداً وكل واحد حب شخصيته في المسلسل وصدقها، شكراً للإنتاج اللي ادانا الحرية للشغل، الأستاذ صادق الصباح وصديقي وأخويا أنور صادق الصباح، وطبعاً طبعاً شكراً شاهد”.

كريم فهمي: الحلقة الأخيرة من أزمة منتصف العمر إهداء لأستاذ كبير

شكراً لكل المشاهدين اللي وصلوا المسلسل لنجاح كبير أوي وشكراً على اللي انتقد المسلسل بكل احترام وأدب.. مسلسل أزمة منتصف العمر تجربة بحبها ومهمة بالنسبالي صفحته هتنتهي النهارده وجاري البحث عن تقديم الجديد والمختلف”.

واختتم: “شكراً لأهم عنصر في الصناعة “للجمهور”، (حلقة النهارده الأخيرة إهداء لأستاذ كبير هتعرفوا مين قبل الحلقة بساعة).