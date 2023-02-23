اتفرج- انت الان تتابع خبر مشهد مسرب من طاش ما طاش الجديد يفجّر غضب السعوديين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية، على مشهد مسرب للفنان عبد الله السدحان، والفنان ناصر القصبي، من الجزء الجديد لمسلسل "طاش ما طاش"، المقرر عرضه في رمضان 2023.

ويؤدي النجمان في المشهد، شخصيتيهما الشهيرتين "أبو هزار" و"أبو نزار"، وهذا ما لم يلق قبولا لدى الكثير من المتابعين الذين اعتبروا ان الموسم الجديد نسخة مكررة من الأجزاء السابقة، ومحاولة تدوير الأفكار والشخصيات القديمة.

ومن بين التعليقات التي أضافها بعض المتابعين على المشهد، كتب أحدهم: "أبو هزار ونزار دام مافي شيء جديد ليتهم ما رجعوا"، وكتب آخر: "ياخي ملينا من نفس السيناريو"، وكتب احدى المتابعات: "إلى متى يعيدون نفس الفكرة..صارت مملة وتافهة".

وأيد كثيرون، قرار ناصر القصبي السابق، بعدم رغبته بإعادة إنتاج السلسلة الشهيرة لطاش ما طاش، وأكدوا أن تراجعه سيضر العمل ولن ينفعه.

الجدير بالذكر، أن الفنان فهد الحيان، قد أعلن في وقت سابق عبر حسابه على مواقع التواصل، انسحابه من المشاركة بالجزء الجديد من طاش ما طاش، بسبب انخفاض عدد المشاهد التي سيلعبها فيه، رغم موافقة القائمين على العمل، على طلبه برفع حصته من المشاهد، لكنهم لم يفوا بوعدهم، ما دفعه للإنسحاب.