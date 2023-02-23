فن ومشاهير

شاهد.. أصالة تهنئ السعودية بـ”يوم التأسيس”

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 فبراير 2023 01:26 مساءً - شاركت الفنانة أصالة متابعيها عدة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت أصالة في الصورة بإطلالة متميزة، مرتدية فستان أسود والذي يعتبر الذي الرسمي للوطن، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

وعلقت أصالة، على الصور مهنئة الممكلة السعودية بيوم التأسيس، "دام عزّ مملكتنا الغالية الّتي استطاعت بحكمتها وطيب أهلها أنّ تزرع فينا محبّة هذا الوطن والإخلاص له .. كلّ إمتناني لكم أهلي وأحبّتي أهل السّعوديّه الكرام وكلّ عام وغاليتنا السعوديه هي أُمّ الأوطان".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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