اتفرج- انت الان تتابع خبر نسرين طافش تفجر غرائز الرجالة بالمحزق والملزق .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، فيديو جديد لها بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش خلال تواجدها في مكان ما، مرتدية ملابس رياضية ضيقة للغاية مكون من تيشرت من اللون الأبيض المكشوف من منطقة الصدر وبنطلون من اللون الأسود بطريقة أثارت اعجاب الجمهور، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه،

وعلقت على الفيديو قائلة لن تعرف مدى قوتك ، الا أن يصبح خيارك الوحيد المتاح هو أن تكون قويا.