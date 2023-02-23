خالد جلال يدشن مدرسة العصفوري بمشاركة ٢٠ مخرجا شابا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 فبراير 2023 11:27 صباحاً - دشن المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، مساء اليوم الأربعاء، مدرسة سمير العصفوري الإخراجية، بحضور المخرج الكبير سمير العصفورى، ومشاركة ٢٠ مخرجا شابا.

وكان المخرج خالد جلال قد أعلن عن إطلاق مدرسة العصفوري، أثناء المؤتمر الذي عقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد" بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، على المسرح القومى بالعتبة .

وقال جلال أثناء تدشينه للمشروع، إن المخرج الكبير سمير العصفوري، قامة مسرحية كبيرة وصاحب رؤية خاصة في الإخراج المسرحي، وأن أهم ما يميزه قدرته الكبيرة على تحقيق النجاح في عروضه التي قدمها سواء بالقطاع الخاص أو على مستوى مسرح الدولة، داعيا المخرجين الشباب إلى الإنصات إلى آرائه، والاستفادة من خبراته الكبرى .

وأشار المخرج خالد جلال إلى أنه كان في بداياته الفنية يستمع إلى آراء قامات المسرح المصري الذين عاصرهم، للتعرف على الطرق التي سلكوها من أجل تحقيق أهدافهم الفنية، مؤكدا أنه سيقف خلف هذا المشروع الذي آمن به وبأنه سينتج عنه تجربة إبداعية مبتكرة.

من جانبه تعرف المخرج سمير العصفوري على ما قدمه المخرجون الشباب خلال مشوارهم الفني القصير، وتحدث معهم عن بعض المدارس المسرحية العالمية والمذاهب الإخراجية، داعيا إياهم إلى البحث في تعريف هذه المدارس لتكوين فكرة عامة عن فلسفة عمالقة المسرح في العالم.

كما تحدث العصفورى عن ملامح بدايات مسيرته الفنية الحافلة، وناقش معهم مقترحاتهم حول المشروع المسرحي الذي سينتج عن هذه المدرسة، مشيرا إلى أهمية أن يسهم المشروع في نضوج فكر ورؤية كل منهم حول المنهج الذي يود اتباعه في أعماله القادمة.

وقد شهد اللقاء مناقشات مثمرة بين العصفوري والمخرجين الشباب، وهو الحوار الذي اعتبره العصفوري نقطة انطلاق مبشرة لمجموعة العمل، مؤكدا أن اللقاءات التالية ستشهد خطوات حثيثة حول المضي قدما في إبراز رؤيته الإخراجية التي اكتملت عبر عروضه المسرحية.