اتفرج .. بنت عمرو دياب تثير جنون الشباب من غرفها نومها

اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. بنت عمرو دياب تثير جنون الشباب من غرفها نومهاوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت جنا ابنه الفنان عمرو دياب مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور والفيديوهات انستجرام.وظهرت جنا عمرو دياب خلال تواجدها داخل غرفة نومها بإطلالة كاجول جريئة، حيث ارتدت تيشرت حمالة مكشوف من منطقة الصدر والبطن وبنطلون جينز من اللون الأسود، أمام من الناحية الجمالية فقد استخدم القليل من المياج وأحمر الشفاة

وأثارت هذه الصور إعجاب الكثير من جمهورها بين مؤيد لذلك الأمر خاصة وأنها تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وبين رابط لذلك لأنها في النهاية تنمي إلي أطول شرقية.