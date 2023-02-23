هنتحرم منهم السنادي.. نجوم خارج السباق الرمضاني 2023 أبرزهم عادل إمام

رياض - احمد صلاح - غياب العديد من النجوم عن موسم دراما رمضان 2023 من أبرز الأشياء التي أصابت الكثير من المشاهدين بالحزن، وبالرغم من كثرة المسلسلات التي يتم عرضها في الموسم ولكن يوجد العديد من النجوم الذين يغيبون عن الشاشة في رمضان، والسبب انشغالهم بتصوير بعض الأعمال.
فنانين يغيبون عن رمضان 2023
وطوال السنوات الماضية شارك الفنان يحيى الفخرامي في الكثير من الأعمال الفنية في شهر رمضان المبارك، وسوف يغيب للمرة الثانية عن دراما رمضان هذا العام بعد آخر مسلسل له وهو “نجيب زاهي زركش” عام 2021، وسوف يغيب هذا العام عن الشهر الكريم.
وكان الفنان أحمد السقا مرشح للظهور في مسلسلين دراميين في الموسم الدرامي الرمضاني، وأيضاً سوف يغيب إلى العام الثاني على التوالي بعد ظهوره الأخير في موسم رمضان 2021 في مسلسل “نسل الأغراب” وهو الذي قدمه مع الفنان أمير كرارة، ولم يشارك في الموسم الرمضاني 2023.