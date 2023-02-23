اتفرج- انت الان تتابع خبر هنتحرم منهم السنادي.. نجوم خارج السباق الرمضاني 2023 أبرزهم عادل إمام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - غياب العديد من النجوم عن موسم دراما رمضان 2023 من أبرز الأشياء التي أصابت الكثير من المشاهدين بالحزن، وبالرغم من كثرة المسلسلات التي يتم عرضها في الموسم ولكن يوجد العديد من النجوم الذين يغيبون عن الشاشة في رمضان، والسبب انشغالهم بتصوير بعض الأعمال.

ومن أبرزهم الزعيم عادل إمام وهو غائب للعام الثالث على التوالي عن المشاركة في الأعمال الرمضانية، وأخر عمل قدمه مسلسل فلانتينو في رمضان 2020، وانتشرت الكثير من الأخبار حول احتمالية مشاركته في كل المشروعات التي من المحتمل أن لا تكتمل.

وطوال السنوات الماضية شارك الفنان يحيى الفخرامي في الكثير من الأعمال الفنية في شهر رمضان المبارك، وسوف يغيب للمرة الثانية عن دراما رمضان هذا العام بعد آخر مسلسل له وهو “نجيب زاهي زركش” عام 2021، وسوف يغيب هذا العام عن الشهر الكريم.

وكان الفنان أحمد السقا مرشح للظهور في مسلسلين دراميين في الموسم الدرامي الرمضاني، وأيضاً سوف يغيب إلى العام الثاني على التوالي بعد ظهوره الأخير في موسم رمضان 2021 في مسلسل “نسل الأغراب” وهو الذي قدمه مع الفنان أمير كرارة، ولم يشارك في الموسم الرمضاني 2023.