انت الان تتابع خبر اتفرج فيفي عبده ترقص بالحجاب وتتعرض لهجوم كاسح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -تعرضت الفنانة المصرية فيفي عبده لحملة هجوم كبيرة على مواقع التواصل، وسط اتهامات لها بإهانة الحجاب والزي الشرعي.

وكانت فيفي عبده قد ظهرت بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها في انستغرام، أثناء رقصها في إحدى السهرات، على أنغام أغنية خليجية، وهي ترتدي الحجاب والعباءة السوداء، وسط زغاريد وتصفيق الحاضرين.

وانهالت التعليقات على الفيديو وانقسمت الأراء بين من أشاد بروح فيفي عبده الشبابية وحبها للحياة، وبين من انتقد رقصها وهي ترتدي الحجاب، متساءلين عن السبب الذي جعلها ترتديه في سهرة تضج بالرقص والأغاني.

يذكر أن النجمة المصرية، قد وجهت في وقت سابق رسالة للمصورين، عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع إنستغرام قالت فيه: "أرجوكم اللي بيصورني طلع الكاميرا من فوق عشان ما يطلع اللغد وبتعقدني من حياتي".

الجدير بالذكر، أن فيفي عبده تحرص باستمرار على نشر مقاطع فيديو لها عبر الانستغرام، وهي ترقص في مناسبات وأماكن عدة سواء في منزلها أو وأثناء قضاء اجازاتها على الساحل الشمالي، ورغم تعرضها للإنتقادات الا انها لا تتوقف عن ذلك.