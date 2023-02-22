انت الان تتابع خبر أدلة جديدة قد تقلب الرأي العام بقضية سعد لمجرد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال قضية الإغتصاب التي اتهم فيها الفنان المغربي سعد لمجرد، منذ 6 سنوات، تشغل اهتمام الجمهور والمحبين لما كان لها من تأثير كبير على سمعته ومسيرته الفنية.

وعادت هذه القضية إلى الواجهة في الوقت الحالي، بعد ان عُقدت الجلسة الأولى في محكمة الجنايات خلال هذا الاسبوع والتي تم خلالها الكشف عن بعض الأدلة التي تنصب لصالح النجم المغربي، الذي انكر كل ما نسب له من اتهامات.

وأكد لمجرد أمام القاضي، انه تعرض لمؤامرة ابتزاز بسبب نجوميته، ودعم موقفه من خلال إبراز صورة تُظهر شخصاً مجهولاً كان ينتظر لحظة خروج سعد لالتقاط صورة له وهو مكبّل ويُنقل بسيارة الشرطة.

وتؤكد هذه الصورة أن هناك سيارة كانت تقف بالقرب من الفندق، وفيها السائق وفتاة بجانبه، وشخص يجلس في المقعد الخلفي، يدعى ليونيل فرنسي الجنسية، وقاموا بالتقاط الصور لسعد وهو مكبل، ويُستبعد ان تكون سيارة عادية بل أُحضرت خصيصاً لإثارة قضية رأي عام بالصور التي التقطوها، بحسب تصريحات الصحافي رشيد بربوش.

ومن جهة ثانية، أكد جان ديسكوبس، محامي الشابة الفرنسية لورا بريول، التي اتهمت سعد بواقعة الإغتصاب، أنها واثقة بما تريده، وانها دائمة الانزعاج في علاقاتها مع الرجال بسبب ما حدث معها، وتريد تحقيق العدالة.

وأشارت وكالة rmc الفرنسية، إن المدعية كانت قد دخلت قاعة المحكمة في اللحظة الأخيرة، وانهارت بالبكاء عندما رأت سعد جالساً بالقرب منها، ومن المقرر أن تستمر محاكمة سعد حتى يوم الجمعة المقبل.