اتكسفي شوية الناس بتموت.. هجوم على فيفي عبده بعد رقصها بالطرحة

اتفرج- انت الان تتابع خبر اتكسفي شوية الناس بتموت.. هجوم على فيفي عبده بعد رقصها بالطرحةوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة فيفي عبده، لهجوم كبير من قِبل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها الأخير الذي رأى الكثير أنه لا يليق في الظروف الحالية.

حيث نشرت “فيفي” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو ظهرت فيه وهي مرتدية طرحة، وترقص على أغنية خليجية، وأرفقت مع الفيديو التعليق التالي: “ليلة جميلة مع اعز صديقاتي انبسطت معاكم بحبكم اوي”.

الفيديو من هنا.

فيفي عبده تغضب متابعيها بسبب فيديو الرقص

وقد نال هذا الفيديو استياء عدد كبير من المتابعين، إذ رأوا أنه ليس من المناسب نشره بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (اتكسفى الناس موجوعه من اللى حصل فى سوريا وتركيا شويه فيديو رقص ومسخره ومرقعه ودلوقتى اغانى و حاجه اخر قلة قيمة)، (فقدنا الخجل وفقدنا الاحساس يا عيب الشوم)، (حسبيا الله ونعم الوكيل الناس بتموت وزلازل لا حول ولا قوة الا بالله)، (احترمى سنك شوية الناس ماتت تحت الانقاض).