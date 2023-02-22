اتفرج- انت الان تتابع خبر بعد 19 سنة.. حقيقة زواج وائل كفوري من حب حياته مدنيًا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر اسم الفنان اللبناني وائل كفوري، تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول أنباء حول زواجه مدنيًا من سيدة كانت تربطه بها علاقة عاطفية منذ 19 عامًا، ولكن لم يكتمل ارتباطهما بسبب اختلاف الديانة.وأفادت الأنباء المتداولة حول هذا الأمر، أن وائل كفوري يستعد للزواج من السيدة المغربية ماجدة أليموس، غدًا الخميس في قبرص.

وذكرت مجلة الجرس اللبنانية التي نشرت هذا الخبر، أن أهل العروسين معارضين لهذه الزيجة، ولذلك سيقتصر حضور حفل الزواج على العروسين والشهود فقط.

منظم حفلات لبناني: زواج وائل كفوري من ماجدة أليموس شائعة

من جانبه، صرح منظم الحفلات اللبناني يوسف دندش، أن ما يتردد عن زواج الفنان اللبناني وائل كفوري من المغربية ماجدة أليموس مدنيًا، ما هو إلا شائعة ليس لها أساس من الصحة.

وأكد مصدر مقرب من وائل كفوري، في تصريحات صحفية، أن شائعة زواج المطرب اللبناني من السيدة “أليموس” تطارده منذ انفصاله عن زوجته السابقة أنجيلا بشارة.