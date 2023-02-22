اتفرج- انت الان تتابع خبر سيوف نشرت دعوة التوحيد.. أحلام تهنئ السعودية بيوم التأسيس على طريقتها الخاصة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة الإماراتية أحلام، على تهنئة المملكة العربية السعودية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم التأسيس السعودي، والذي يوافق اليوم 22 فبراير.حيث نشرت أحلام من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة لها، وأرفقت معها التعليق التالي: “أرضٌ عربية، احتضنتْ مجدًا ممتدًّا منذ أكثر من ثلاثة قرونٍ، وعطاءاته مستمرة، أُسس على دعائم راسخة، من بينها لغةٌ خالدةٌ تبوأتْ فيه مكانًا عليًّا”.

وتابعت: “هذه السيوف وأغبرة الخيول وهذه الراية وصلت يوماً من الأيام إلى ارجاء الجزيرة العربية ونشرت دعوة التوحيد الخالصة لله عز وجل”.

حفل أحلام في الكويت

يُذكر أن المطربة الإماراتية أحلام، كانت قد أثارت حالة من الجدل بعد حفلها الغنائي الأخير الذي أحيته ضمن مهرجان فبراير الكويت.

وسبب هذا الجدل هو قرط الفنانة أحلام الذي ظهرت به، والذي بدا طويلًا جدًا، إذ بلغ طوله 15 سم، ولكن تبين أنه متصلًا بتاج مثبت على الرأس.