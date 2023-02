اتفرج- انت الان تتابع خبر صدعت من كتر العياط.. محمد عطية يوضح سبب بكاءه الشديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبر الفنان محمد عطية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابه الشديد بالفليم الأمريكي “The Whale”، بطولة النجم برايندان فريزر.ونشر محمد عطية من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بوستر الفيلم، وأرفق معها التعليق التالي: “أنا صدعت من كتر العياط .. أنا في حياتي ماشفتش حاجة كده، تقريبا من وقت دانيال داي لويس في there will be blood وأنا ما حصليش الاحساس ده من تمثيل ممثل في فيلم أمريكي، مستحيل مستحيل ما يخدش أحسن ممثل”.

وتابع: “الفيلم ده حلو بشكل مرعب وارونوفسكي فعلا مخرج عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.

يقوم ببطولة فيلم The Whale كلًا من بريندان فريزر، سادي سينك، سامانثا مورتون، ساتيا سريدهاران، جيسي سينك، هونج تشاو، تاي سيمبكينز.

فيلم محمد عطية

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمه الفنان محمد عطية كان الفيلم اللبناني “ضيوف شرف” والذي اشترك في بطولته مع كلًا من ستيفاني عطا الله، إلياس الزايك، وهو من تأليف وإخراج سامي كوجان.