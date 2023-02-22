اتفرج- انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي تتألق بالموف في أحدث ظهور.. ومتابعون: جمالك يجنن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها والذي نال إعجاب الكثير.حيث نشرت “هيفاء” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي ظهرت فيها مرتدية معطف باللون البنفسجي، وانتعلت حذاء بوت بكعب عالِ من نفس اللون، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها، وأرفقت مع الصور التعليق التالي: “اشتقت إلي”.

وقد تفاعل المتابعون مع إطلالة هيفاء وهبي، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (جمالك يجنن)، (أخيرا طلت علينا الديڤا والله هبكى م الفرحة)، (يا أحلى واحدة)، (القمر)، (يا قلبي جمالك)، (اللون يللي بعشقو مع النجمة لبعشقها وبس).

فيلم هيفاء وهبي

يُذكر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تنتظر عرض أحدث أفلامها والذي يحمل عنوان “رمسيس باريس”.

فيلم “رمسيس باريس” بطولة هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد أسامة أس أس، محمد سلام، محمود حافظ، محمد ثروت، وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.