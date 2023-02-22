اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. علقة موت للفنانة تغريد العشرة أثناء غنائها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شارك عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في جمهورية مصر العربية خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير 2023، فيديو ضرب تغريد العشرة.

وظهرت الفنانة تغريد العشرة في الفيديو المتداول وهي تقوم بالغناء في أحد المناسبات أثناء تقديمها فقرة غنائية حيث أنه تم ضربها من قبل رجل وسيدة، مما أثار تساؤل جمهورها حول السبب وراء ذلك .

أود رد على فيديو ضرب تغريد العشرة:

في هذا السياق كتبت الفنانة منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلة “سلام عليكم يا حلوين وان شاء الله دايماً بخير، أحب اطمنكم واطمئن أي شخص حاول يتصل علي ويعرف أخباري والحصل علي بعد الحادثة المؤسفة اللي أغلبكم ممكن شافوها عبر الميديا أنا كويسة وبألف خير وما فيني إلا العافية وإن شاء الله القانون بجيب لي حقي”