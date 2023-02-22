شاهد.. لحظة ضرب تغريد العشرة أثناء غنائها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 03:29 مساءً - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو لمطربة شهيرة تدعي تغريد العشرة ، حيث تتعرض للضرب أثناء تقديمها فقرة غنائية فى أحد المناسبات.

وكتبت تغريد العشرة ، على صفحتها تعليقا على الفيديو :"سلام عليكم يا حلوين وان شاء الله دايماً بخير، أحب اطمنكم واطمئن أي شخص حاول يتصل علي ويعرف أخباري والحصل علي بعد الحادثة المؤسفة اللي أغلبكم ممكن شافوها عبر الميديا أنا كويسة وبألف خير وما فيني إلا العافية وإن شاء الله القانون بجيب لي حقي".

وأضافت تغريد العشرة: " وبشكر كل الإخوة والأخوات الفنانين، الفنانات، إعلاميين وإعلاميات، المتابعين والمتابعات، الأصدقاء والصديقات، وأي شخص أعرفه وما يعرفه سأل وتضامن معي شكراً ليكم كتير وما نجيكم في الشين إن شاء الله ".

وظهرت تغريد العشرة، فى الفيديو وهى تغنى وتعرضت للضرب بالكف من جانب شاب كان واقفا بجوالها.