اتفرج- انت الان تتابع خبر شيرين تواجه روتانا قضائياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبحت مشاكل وأخبار الفنانة شيرين عبد الوهاب الخاصة تندرج على الساحة أكثر من إنتاجها الغنائي، وهي تواجه الآن دعوى من شركة روتانا تطالبها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بعقد مع الشركة.



كل الأمور مؤجلة حتى 18 آذار/ مارس المقبل الموعد الذي حددته محكمة القاهرة الإقتصادية لإصدارها حكماً في القضية المرفوعة إليها من شركة روتانا ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب، متهمة إياها بالإخلال ببنود العقد الموقع معها لتسليم الشركة ألبومين يتضمن كل منهما 9 أغنيات مع تصوير 2 فيديو كليب وإحياء 3 حفلات تنظمها روتانا.



الدعوى طالبت شيرين بسداد 10 ملايين جنيه مصري كونها أخلت بما وقعت عليه ولم تسلم الشركة أي شيء، وسرعان ما رد محامي شيرين: حسام لطفي على الدعوى بالإعلان أن موكلته لديها ألبوم جاهز للتسليم وهي حاضرة لإحياء الحفلات، وإتهم روتانا بأنها هي التي سرّبت أغنيات من الألبوم الجاهز وبالتالي فعليها الحق في الأزمة الراهنة.



إذاً الأمور الآن معلقة بين الطرفين، حيث أتاحت المحكمة المصرية الفرصة الرحبة لإيجاد مخرج مشرف لكلا الطرفين عن طريق إتفاق بينهما بعيداً عن الأضواء يُنجز قبل 18 الشهر المقبل موعد صدور الحكم في دعوى روتانا ضد شيرين.