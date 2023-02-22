اتفرج- انت الان تتابع خبر أصالة تساهم في تبرعات فريق ملهم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التقت أصالة وابنتها شام الذهبي مع فريق ملهم التطوعي الذي يقدم المساعدات في شمال سوريا في بث مباشر عبر قناة فريق ملهم على يوتيوب، وتحدثوا عن حملة ”قادرون".



كما تحدثت الفنانة السورية عن قضية المساعدات الإنسانية وطرق تقديمها لشعبها الذي يعاني من ظروف مأساوية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مدنا في شمال غربه، وتسبب بآلاف الوفيات وعشرات الآلاف من الإصابات وملايين المشردين.



وقالت أصالة لأحد أعضاء فريق ملهم ”كان إلي الحظ اني أتبرع بجزء من حفلي لجمعيتكم قبل ما أتعرف عليكم. ولما قالتلي شام قلت ايه طبعاً كتير بنبسط كون معكم على الهواء وشجعكم وقلكم اني سعيدة اني سمعت عنكم".



وأضافت النجمة السورية: ”كل واحد يمكن أن يقدم المساعدة بطريقته، في ناس بتقدر تشيل تراب، في ناس لازم تدفع فلوس للناس تشيل هالتراب. في ناس لازم تكون قوية وشكل قوتها إله علاقة بمظهرها مثلي لحتى أقدر أكفي وضلني فاتحة البيوت اللي أنا فاتحتها إلي سنين طويلة".



وأوضحت أصالة: ”لهذا السبب لازم يكون شكل مساعدتي من الاهتمام بشكلي، هذا مش بإيدي، هذا شغلي اللي بحبه وبحترمه ومنه بقدر أساعد وأفتح بيوت، كله من شغلي اللي بعتبره شكل من أشكال النضال، بيشبه الشغل اللي بتعملوه على الأرض".



وأعادت حديثها مجددا: ”كل واحد فينا يقدم مساعدته بالطريقة اللي يعتبرها مناسبة، وإذا أنت مش قادر تحفر بإيدك بس قادر تدفع تجيب الفأس والأدوات للشاب مشان يحفر يبقى أنت ساهمت، وبالتالي إذا أنا بعتلك فلوس لتساعد الشاب، إذا أنا ساهمت معاك".



وعبرت أصالة عن مشاعرها قائلة أن الزلزال الذي مرّت به ويشبه كارثة اليوم هو وفاة والدها، حيث قالت: ”بالنسبة إلي الزلزال اللي صار في حياتي لما كنت طفلة معلقة بأبي وتوفى بيشبه زلزال اليوم، كلنا مررنا بهذا الحدث الجلل كلنا لازم نقوى".



وواصلت إبداء رأيها عن الظروف الحالية: ”ممكن المحنة تفجر أجمل ما فينا، تفجر شخصية جديدة عمرنا ما كنا نفتكر أنها فينا، لما بسافر لندن وأمريكا وكل العالم.. بشوف شباب سوري طلع من عمق الألم.. إذا ساعدناهم وتعاطفنا وحاولنا نكون آدميين ولا ندور عن مسببات أو أسباب من ان تمنعنا انه نعطي، لأن هدول الأطفال بحاجة إلنا كلنا، نتساعد لحتى نقلل من ألمهم".



وطالبت من الجميع لأن يكونوا يدا واحدة لتقديم العون والدعم للأطفال الذين فقدوا ذويهم.



وأنهت حديثها قائلةً ”الوضع كتير مأساوي وصعب، واللي يقدر يكون قوي يكون قوي ومتماسك، والتماسك أصعب كتير من الانهيار".



من جانبها، أشادت شام الذهبي بما يقدمه فريق ملهم التطوعي، وقالت: ”نحن بخير طالما في ناس مثلكم.. الوضع شيء كتير بيحزن، وأنا بتبرع بـ 10% من إيراد شغلي لكم، وبدي أسافر لسوريا وأساعد معكم على الأرض".