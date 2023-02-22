اتفرج- انت الان تتابع خبر انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل يشعل الردود والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من جديد تصدر خبر انفصال الفنان المصري تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، حديث الجمهور، وذلك بعد ان قامت بإلغاء متابعته على حسابه في" إنستقرام".

وليس الغاء متابعته فقط هي من أثارت الشكوك حول انفصال الثنائي، بل أيضا الصور الغربية التي نشرتها بوسيل عبر خاصية الأستوري، على انستغرام، والتي تضمنت رسائل دعم من متابعيها، الذين دعوا لها بالسعادة والتوفيق وتجاوز الصعاب، في اشارة منها إلى الأزمة الكبيرة التي تعيشها في حياتها العائلية.

ورغم انها الغت متابعة زوجها، الا ان حساب بسمة بوسيل ما زال على قائمة المتابعين في حساب تامر حسني.

الجدير بالذكر هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها بسمة بوسيل الشكوك حول انفصالها عن الفنان المصري، اذ سبق وان الغت متابعته وحذفت الصور التي تجمعهما، ونشرت الكثير من التدوينات حول الخيانة، الا انهما عادا لبعضهما من جديد.

وقبل أشهر، انتشرت العديد من الشائعات حول انفصال الثنائي، الا ان تامر حسني نفى كل هذه الأقاويل بعد ان نشر مجموعة صور برفقة زوجته، وبارك لها حينها بعمل شركتها المستقلة.

وعلى صعيد آخر، يواصل تامر حسني التحضير لمشروعه الجديد لرعاية المواهب الصاعدة الصغيرة، رغم الأزمة التي يعيشها فيلمه الجديد "تاج" بعد انسحاب مى عمر من بطولته، وانسحاب هنا الزاهد من قبل.