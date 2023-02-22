اتفرج- انت الان تتابع خبر ببطن مكشوفة .. اتفرج عبير صبري تثير جنون الشباب في أحدث جلسة تصوير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة المصرية عبير صبري بنشر صورة جديدة لها حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام .وظهرت عبير صبري، خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها في الساعات القليلة الماضية، مرتدية فستان من اللون الأسود المثير والجذاب والمكشوف من منطقة الصدر والبطن، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه مع ترك شعرها وراء ظهرها.

ونالت الصور اعجاب الكثير من الجمهور وكان من بين التعليقات منوره الدنيا كلها يا قمرات قمرات قمرات قمرات قمرات قمرات شمس وقمر منورين الدنيا كلها يا قمرات قمرات.