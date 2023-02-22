اتفرج- انت الان تتابع خبر فيفي عبده في وصلة هز بلدي بالحجاب .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها في أحد أماكن السهر مرتدية عباية من اللون الأسود ووضع طرحة على شعرها توقم بوصلة رقص بلدي بطريقة اثارت إعجاب الجمهور أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، معلقة ليلة جميلة مع اعز صديقاتي انبسطت معاكم بحبكم اوي

وعلق الجمهور على الفيديو مثل تحيه لج فقط لانج تقدرين تخلينا نبتسم رغم كل الظروف.