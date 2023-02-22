اتفرج- انت الان تتابع خبر قصة زواج وائل كفوري من حبيبته بعد 19 عام فراق.. هيتجوزها بالرغم من اختلاف الدين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشرت قصة حب كبيرة اثارت حالة من الجدل على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وهي التي أصبحت على وشك الاكتمال بعد حوالي 19 عام من الفراق، وهذه القصة هي خاصة بالمطرب وائل كفوري وحبيبته ماجدة أليموس.

قصة حب وائل كفوري وماجدة أليموس

وقام الفنان وائل كفوري بتحديد حفل زواجه من حبه الأول المغربية ماجدة أليموس بعد فراق استمر 19 عام، وهذا يأتي في قبرص يوم 23 من الشهر الحالي والسبب هو اختلاف ديانتهم وقصة حبهم وسر الفراق الطويل بينهم.

وبدأت قصة حب الثنائي وائل كفوري وحبيبته ماجدة أليموس في عام 2004، وتعتبر من العلاقات الطويلة التي استمرت لفترة طويلة وانتهت بالفراق في 2005 بعدما عارض أهل الثنائي هذه العلاقة ولكن الحب استمر بينهم طوال السنوات، ولم ينسي كفوري قصة حبهم وتحدث عنها مرتين الأولى كانت عام 2005 في أحد الحوارات الصحفية، وقال إنه يعيش قصة حب مع فتاة لا تحمل الجنسية اللبنانية وهو يقدم لها الكثير من الأغاني العاطفية، وهي أول قصة حب في حياته.