اتفرج- انت الان تتابع خبر فاروق فلوكس: أنا في البيت وماحدش بيطلبني.. ودوري في الراقصة والسياسي عملي مشاكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال الفنان فاروق فلوكس، أنه مر بتجربة مميزة بعمله في السينما، وتعامل مع الجميع من أصحاب الفكر وعدماء الفكر.وأضاف “فلوكس” خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج “حضرة المواطن”، المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه إذا عاد به الزمن سيستمر في المسرح الذي أحب الفن بسببه، لافتًا إلى أنه قام بأدوار في السينما والتليفزيون تسببت له في مشكلات ومنهم دوره في فيلم الراقصة والسياسي، مؤكدًا على اختلاف الفن في الماضي عنه حاليًا.

وأشار فاروق فلوكس إلى أن الفنان حاليًا يحصل على ملايين، على عكس الماضي كان الفنانون يحصلون على ملاليم.

فروق فلوكس: عايز الناس تدعي لابني أحمد

وعن سبب اختفاءه أوضح أنه في المنزل ولم يطلبه أحد في عمل لأن الشباب هو المسيطر في الوقت الحالي، ويمكن لأي أحد القيام ببطولة عمل، مشيرًا إلى أنه ألف كتابًا وهو في فراشه وأسماه “الزمان وأنا”.

وأعلن الفنان فاروق فلوكس أن نجله الفنان أحمد فلوكس يمر بظروف خاصة، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بصلاح الحال.