اتفرج- انت الان تتابع خبر نادين نسيب نجيم تكشف سبب لا يخطر على البال حول حدوث الزلزال للمرة الثانية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كتبت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم منشور لها خلال الدقائق الماضية على موقع التدوينات الشهير تويتر حول الزلزال الثاني الذي ضرب تركيا مساء أمس الأثنين.وضرب ولاية هاتاي جونب دولة تركيا زلزالين جديدين في الساعات المتأخرة من مساء أمس الأثنين بقوة 6.4 ريحتر و 5.8 ريختر والذي وصل مداه إلي مدينة رفع المصرية، وذلك حسبا أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وقالت نادين نسيب نجيم: انطاكيا كمان؟! لحظة في شي غلط ولا مرة بتصير نفس الهزة بنفس القوة تقريبا تضرب بنفس المكان ؟؟ بطل الوضع حقيقي منتظر وبنشوف الحقيقة