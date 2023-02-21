اتفرج- انت الان تتابع خبر أسباب إلغاء حفل كيفين هارت.. هل لعنة الفراعنة السبب في إلغائها؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر كيفين هارت، النجم الأمريكي، قائمة الترند في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أثير الحديث عن إلغاء حفلته التي كانت من المقرر لها أن تقام اليوم 21 فبراير بملعب أستاد القاهرة، وذلك ضمن جولته العالمية.

هل لعنة الفراعنة السبب في إلغاء حفل كيفين هارت؟

تسأل الجميع عن سبب إلغاء حفل كيفين هارت، حيث أرجح البعض السبب في ذلك هو موجة الغضب التي ضربته من المصريين بسبب اتجاه كيفين هارت الدائم للهجوم على الحضارة المصرية القديمة، والادعاء بأنها لا تنتمي للمصريين، لتصيبه على الفور لعنة الفراعنة ووعي المصريين، وتعتذر شركته عن قيام الحفل، بعد الهجوم الضاري عليه من الجماهير المصرية.