اتفرج- انت الان تتابع خبر مرعوبة افتح التليفزيون.. كندة علوش تعلق على زلزال سوريا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - علقت الفنانة السورية كندة علوش، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا ولبنان مساء أمس الإثنين.وكتبت “كندة” من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” تغريدة قالت فيها: “يااارب تكون #الهزة_الأرضية الأخيرة مرت بدون أضرار وخسائر بالأرواح ولا بالمساكن على أهالينا بسوريا ولبنان وبكل مكان حصلت فيه الهزة.. ياارب لطفك بالناس وبالأطفال الناس عايشة بحالة ذعر.. ياارب الله يطمن كل القلوب الخايفة ويريح الناس التعبانة.. طمعانين بلطفك يارب”.

يااارب تكون #الهزة_الأرضية الأخيرة مرت بدون أضرار وخسائر بالأرواح ولا بالمساكن على أهالينا بسوريا ولبنان وبكل مكان حصلت فيه الهزة.. ياارب لطفك بالناس وبالأطفال الناس عايشة بحالة ذعر.. ياارب الله يطمن كل القلوب الخايفة ويريح الناس التعبانة.. طمعانين بلطفك يارب 🙏🙏 — Kinda Alloush (@KindaAlloush) February 20, 2023

وتابعت: “يارب اللي عنده معلومة، اللي عندو معلومة يقلي.. ياارب مايكون في وفيات أو مصابين لا بسوريا ولا لبنان ولا تركيا أرجوكم اللي يعرف يقولي، والله مرعوبة افتح التلفزيون وشوف أخبار”.

كندة علوش تطالب بالتبرع للمتضررين من زلزال سوريا

يُذكر أن الفنانة السورية كندة علوش، كانت قد طالبت في وقت سابق التبرع للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا.

حيث كتبت كندة علوش عبر حسابها بموقع فيس بوك: “”الرجاء التبرع لفرق الدفاع المدني التي تقوم بشكل مباشر بإنقاذ الأسر والأطفال من تحت الأنقاض.. ساعدوهم حتى يتمكنوا من اتمام مهمتهم”.