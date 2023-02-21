اتفرج- انت الان تتابع خبر لقاء السحاب.. إليسا وهيفاء وهبي في حفل غنائي بقطر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تستعد المطربة اللبنانية إليسا، ومواطنتها الفنانة هيفاء وهبي، لإحياء حفلًا غنائيًا في موندريان الدوحة بدولة قطر، وذلك يوم 9 مارس المقبل.وكانت الفنانة هيفاء وهبي قد نشرت من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” الملصق الدعائي للحفل، وأرفقت معه التعليق التالي: “ليلة ساحرة في موندريان الدوحة، استعد لأداء مميز”.

حفل إليسا

يُذكر أن الفنانة اللبنانية إليسا كانت قد أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا مساء يوم الجمعة الماضية ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، قدمته إليسا خلاله باقة من أجمل أغانيها الجديدة والقديمة والتي تفاعل معها الجمهور بشدة.

فيلم هيفاء وهبي

تنتظر الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عرض أحدث أفلامها وهو “رمسيس باريس” والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبًا.

فيلم “رمسيس باريس” بطولة هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد أسامة أس أس، محمد سلام، محمود حافظ، محمد ثروت، وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.