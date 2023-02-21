اتفرج- انت الان تتابع خبر هيدي كرم تفاجئ الرجالة بظهور جذاب البينك المفتوح .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الجميلة هيدي كرم بنشر صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هيدي كرم خلال تواجدها داخل سيارتها حيث ارتدت ملابس شتوية من اللون الأسود مع جاكت من اللون البينك المفتوح أما الناحية الجمالية فلم تستخدم المكياج مع ترك شعرها علي ظهرها مما جعلها اطلالة مميزة ومثيرة.

يذكر أنها شاركت في مسلسل “لؤلؤ” ،مع كلا من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.