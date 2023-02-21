اتفرج- انت الان تتابع خبر سلمي أبو ضيف في إطلالة مثيرة بالأسود أبو حمالة .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة سلمي أبو ضيف بنشر مجموعة من الصور جديدة لها عبر خاصية الأستوري بحسابها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .وظهرت سلمي أبو ضيف خلال أحدث جلسة تصوير لها مرتدية فستان من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر والظهر بشكل كبير مما جعلها إطلاله جذابة للغاية مع ترك شعرها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من القليل.

وشاركت الفنانة الشابة بكثير من الأعمال الفنية خلال السباق الرمضاني السابق مثل مسلسل راجعين يا هوي والاختيار 3، حيث أشاد الجمهور بجميع أدوارها، علي الرغم من الانتقادات الكثير التي تنالها بسبب الإطلالات المثيرة التي ترتديها بين الحين والأخر.