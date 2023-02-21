اتفرج- انت الان تتابع خبر محمد رمضان يوثّق لحظة الهزة الأرضية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر الفنان محمد رمضان فيديو للحظات شعوره بالهزة الأرضية مساء أمس في مقر إقامته بأحد الفنادق الكبرى في مدينة الرياض في السعودية.



ووثق ذلك غبر فيديو نشره عبر خاصية القصص على انستغرام، وذلك أثناء سماعه الرسالة المسجلة التي تتردد لإنذار النزلاء بعدم استخدام المصاعد الكهربائية بسبب حدوث زلزال على الحدود التركية السورية والتي شعر به سكان السعودية.



وأظهر الفيديو محمد رمضان وهو يرتدي ملابس منزلية، ويجري حافياً وقد بدت عليه علامات التوتر.



وكان قد أرفق الفيديو مع معلقاً: : "الجري نص الجدعنة.. ربنا يستر".



ويذكر أن محمد رمضان يخوض دراما رمضان 2023 بمسلسل "العمدة" والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي –جوهر.



المسلسل بطولة النجوم، محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين.