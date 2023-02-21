اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ويزو بعد الدايت خطفت أنظار الجمهور.. صدمت الجميع بخسارة نصف وزنها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر وخطفت أنظار الجميع وسحرت القلوب، وهذا بعدما خسرت جزءاً كبيراً من وزنها بعد اتباعها نظام غذائي قاسي، وهي من أكثر الصور المميزة التي جعلت الجميع يتغزل فيها.

ويزو في مسلسل رمضان كريم

وفقدت ويزو جزءاً كبيراً من وزنها وهو ما نتج عنه تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتعد من أكثر الأشياء التي فاجأت بها الجمهور في الساعات الأخيرة الماضية، وهي من أحدث الإطلالات الجديدة الخاصة بها.

وحرص كلاً من الفنانة ويزو والفنان شريف حسني على تصوير دوريهما ضمن أحداث مسلسل رمضان كريم 2، وهو من المفترض أن يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني المقبل، وهي تظهر مع زوجها شريف حسني في أحداث الجزء الثاني من مسلسل “رمضان كريم” وهم زوجين كما في الحقيقة، وتجمعهما الكثير من المواقف الكوميدية المختلفة في أحداث المسلسل، ويحب متابعتها الجميع.